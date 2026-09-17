UPSC: एनडीए-एनए एवं सीडीएस 2 प्रोविजनल आंसर की जारी, डायरेक्ट PDF यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी (NDA & NA 2) 2026 और कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS) 2 का आयोजन 13 सितंबर को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब यूपीएससी द्वारा दोनों ही परीक्षाओं के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न उत्तरों का मिलान कर रिजल्ट का लगा सकते हैं अनुमान परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आंसर की डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। इस दौरान अगर अभ्यर्थी किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे निर्धारित डेट्स के अंतर्गत उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।