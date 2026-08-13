UPSC NDA 2 2026 Exam Date: यूपीएससी एनडीए एनए परीक्षा 13 सितंबर को, शिफ्ट-टाइमिंग एग्जाम पैटर्न व Syllabus करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी (NDA & NA 2) 2026 एग्जाम के लिए पेपर के अनुसार डेट, शिफ्ट एवं टाइमिंग की घोषणा कर दी है। यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एनडीए-एनए एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 13 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा।

विषय के अनुसार चेक करें एग्जाम टाइमिंग एवं शिफ्ट यूपीएससी द्वारा एनडीए-एनए एग्जाम का आयोजन 13 सितंबर को दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट में मैथमेटिक्स विषय के लिए एग्जाम होगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी। इसके अलावा दूसरी शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट विषय की परीक्षा आयोजित होगी जिसके लिए टाइमिंग अपरान्ह 2 से 4:30 बजे तक रहेगी।

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी यूपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड एग्जाम से एक वीक पहले वर्किंग डेज में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी आवेदनकर्ता को पर्सनल रूप से हॉल टिकट नहीं भेजे जायेंगे।

एग्जाम पैटर्न एनडीए एनए परीक्षा में दो पेपर होंगे। Mathematics पेपर 300 अंकों के लिए होगा वहीं General Ability Test पेपर 600 अंकों के लिए होगा। दोनों को मिलाकर कुल 900 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा SSB Test/Interview के लिए 900 अंक अलग से तय हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 (0.33%) अंक की कटौती की जाएगी।

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