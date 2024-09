UPSC Mains Admit Card 2024 OUT: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UPSC Mains Admit Card 2024 Link

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और यहां E- Admit Cards में E-Admit Cards for various Examinations of UPSC पर क्लिक करें। अब आपको अगले पेज पर DOWNLOAD लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी/ रोल नंबर के द्वारा लॉग इन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।