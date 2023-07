UPSC CSE: बिहार सरकार यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिलाओं को देगी 1 लाख रुपये

UPSC CSE 2023 बिहार की ऐसी महिलाएं जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के प्रीलिम एग्जाम में भाग लेकर प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त की है उनको महिला एवं बाल विकास निगम ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रोत्साहन राशि के लिए निर्धारित मानदंड आप इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं।

UPSC CSE 2023: बिहार सरकार प्रीलिम एग्जाम में सफल महिलाओं को देगी 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि।

UPSC CSE: बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से राज्य की ऐसी महिलाओं जिन्होंने यूपीएससी 2023 प्रीलिम एग्जाम भाग लिया है उनके लिए बड़ी खबर है। राज्य की ऐसी महिलाएं जो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से आती हैं और उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है उनको 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इन महिलाओं को यह प्रोत्साहन राशि मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए 'नारी शक्ति योजना' के तहत प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। UPSC CSE 2023: आवेदन प्रक्रिया आवेदन करने के लिए आपको महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर जाना है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में मांगे गए सभी अनिवार्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना न भूलें। अभ्यर्थी अपनी वैलिड ई-मेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि इससे संबंधित सभी जानकारी मेल के जरिये भेजी जाएगी। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अभ्यर्थी दूरभाष नंबर 0612-2506068 पर संपर्क कर सकते हैं। UPSC CSE 2023: क्या है योग्यता इसमें आवेदन करने के लिए विभाग की ओर से निम्नलिखित योग्यता तय की गयी है- अभ्यर्थी का बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नहीं होना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के प्रीलिम एग्जाम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।

किसी भी सरकारी/ लोक उपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान में कार्यरत/ नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

