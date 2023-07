UPSC CAPF Admit Card 2023: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एडमिट कार्ड जारी, 6 अगस्त को होगी परीक्षा

UPSC CAPF Admit Card 2023 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड पंजीकरण संख्या या रोल नंबर को एंटर करना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अपनी जन्मतिथि भी एंटर करनी होगी। इसके बाद प्रवेश पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

UPSC CAPF Admit Card 2023: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं।

एजुकेशन डेस्क। UPSC CAPF Admit Card 2023: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने आज 14 जुलाई, 2023 को सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2023 ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज किया है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड पंजीकरण संख्या या रोल नंबर को एंटर करना होगा। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अपनी जन्मतिथि भी एंटर करनी होगी। इसके बाद प्रवेश पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें प्रवेश पत्र यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 06 अगस्त, 2023 को किया जाएगा। एग्जाम के दौरान उम्मीदवारों को यह प्रवेश पत्र लेकर जाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों की सहूलयित के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके भी उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC CAPF Admit Card 2023: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड सबसे पहले उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइटwww.upsc.gov.in पर जाना होगा। अब यहां, ई-एडमिट कार्ड" सेक्शन पर जाएं। एडमिट कार्ड सेक्शन के भीतर, सीएपीएफ एसी (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट) परीक्षा देखें और 'ईएडमिट कार्ड 2023' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और कोई अन्य आवश्यक जानकारी जैसे मांगी गए हैं तो वे डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद, एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब प्रवेश पत्र पर क्लिक करने के बाद छात्र सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे।

Edited By: Nandini Dubey