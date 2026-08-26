UPSC CAPF AC Result 2026: यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा का परिणाम घोषित, यहां से डाउनलोड करें PDF
यूपीएससी की ओर से UPSC CAPF AC Result 2026 का एलान कर दिया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।
HighLights
यूपीएससी ने जारी किया रिजल्ट।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) एसी परीक्षा रिजल्ट का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार 19 जुलाई को UPSC CAPF AC की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर UPSC CAPF AC Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।
कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPSC CAPF AC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 349 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें बीएसएफ के लिए कुल 108 पद, सीआरपीएफ के लिए कुल 106 पद, सीआईएसएफ के लिए कुल 70 पद, आईटीबीपी के लिए कुल 12 पद और एसएसबी के लिए कुल 53 पद आरक्षित किए गए हैं।
शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स PET/PST में होंगे शामिल
जो उम्मीदवार यूपीएससी सीएपीएफ एसी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। वे उम्मीदवार जल्द ही पीईटी एवं पीएसटी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग की ओर से PET/PST परीक्षा तिथि का एलान नहीं किया गया है। ऐसे में सभी सफल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से तिथि की जानकारी हासिल करने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
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