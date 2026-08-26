UPSC CAPF AC Result 2026: यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा का परिणाम घोषित, यहां से डाउनलोड करें PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) एसी परीक्षा रिजल्ट का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार 19 जुलाई को UPSC CAPF AC की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर UPSC CAPF AC Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSC CAPF AC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। UPSC CAPF AC Result 2026 Direct Link

कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 349 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें बीएसएफ के लिए कुल 108 पद, सीआरपीएफ के लिए कुल 106 पद, सीआईएसएफ के लिए कुल 70 पद, आईटीबीपी के लिए कुल 12 पद और एसएसबी के लिए कुल 53 पद आरक्षित किए गए हैं।