UPPSC Polytechnic Lecturer Admit Card 2026: यूपी पॉलिटेक्निकल लेक्चरर एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, परीक्षा इस डेट को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। प्रवेश पत्र (UP Polytechnic Lecturer Admit Card) उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन (UPPSC) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी होंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन डाक आदि के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

6 सितंबर को होना है एग्जाम यूपीपीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा 2026 (व्याख्याता आदि) का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा सेंटर्स पर 6 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। पेपर 1 का आयोजन पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक और पेपर 2 का आयोजन दूसरी शिफ्ट में अपरान्ह 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा।