UPPSC Polytechnic Lecturer Admit Card 2026: यूपी पॉलिटेक्निकल लेक्चरर एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, परीक्षा इस डेट को
यूपीपीएससी लेक्चरर एडमिट 2026 कभी भी जारी किये जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा।
HighLights
यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती परीक्षा 6 सितंबर को होगी आयोजित।
UPPSC कभी भी जारी कर सकता है एडमिट कार्ड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। प्रवेश पत्र (UP Polytechnic Lecturer Admit Card) उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन (UPPSC) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी होंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन डाक आदि के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
6 सितंबर को होना है एग्जाम
यूपीपीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा 2026 (व्याख्याता आदि) का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा सेंटर्स पर 6 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। पेपर 1 का आयोजन पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक और पेपर 2 का आयोजन दूसरी शिफ्ट में अपरान्ह 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा।
रिटेन एग्जाम कुल 750 अंकों के लिए होगा जिसमें मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछे जायेंगे। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई होंगे। इंटरव्यू 100 अंकों के लिए होगा।
एडमिट कार्ड कैसे कर पाएंगे डाउनलोड?
- यूपीपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद Recruitment Dashboard में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट OTR नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके GET Admit Card पर क्लिक करना है।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन 2 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक लिए गए थे। इस भर्ती के माध्यम से लेक्चरर के कुल 513 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।