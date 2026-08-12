UPPSC LT Grade Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, Direct Link से करें डाउनलोड
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के जरिये कुल 7466 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ...और पढ़ें
HighLights
मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।
16 अगस्त को होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPPSC LT Grade Assistant Teacher Mains Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कब होगी परीक्षा
आयोग की ओर से UPPSC LT Grade Assistant Teacher Mains का आयोजन उत्तर प्रदेश के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 16 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिये कुल 7466 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुल 4860 पद, महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 2525 पद और बैकलॉग के लिए कुल 81 पद आरक्षित किए गए हैं।
UPPSC LT Grade Assistant Teacher Mains Admit Card 2026 Direct Link
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर, परीक्षा का नाम, अपना नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि एवं समय आदि की जांच अवश्य कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन एग्जाम सेंटर पर एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें।
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