UPPSC LT Grade Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।