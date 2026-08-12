UPPSC GDC Result 2026: यूपी राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट जारी, Roll Number वाइज चेक करें परिणाम
यूपीपीएससी द्वारा राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी 7 सब्जेक्ट का परिणाम जारी हुआ है, बाकी विषयों ...और पढ़ें
HighLights
यूपी राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी।
7 विषयों के लिए परिणाम हुआ घोषित।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से राजकीय महाविद्यालय सहायक आचार्य प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आयोग की ओर से अभी नतीजे 7 विषयों- शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत वादन सितार, उर्दू व
फारसी (पर्सियन) का जारी कर दिया गया है। परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट (UPPSC GDC Assistant Professor Result PDF) में जारी हुआ है जिसे आप इस पेज से सीधे डाउनलोड करके नतीजे चेक कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 28 विषयों की परीक्षा 28 मई 2026 को आयोजित की गई है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का परिणाम जल्द ही जारी किया जायेगा।
मेरिट लिस्ट डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड
आपको बता दें कि नतीजे मेरिट लिस्ट के रूप में जारी हुए हैं जिसमें सभी विषयों से सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां मेरिट लिस्ट एवं नतीजे चेक करने की स्टेप्स दी जा रही हैं जिससे आप आसानी से परिणाम की जांच कर सकते हैं।
- रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको व्हाट्स न्यू में आकर LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY QUALIFIED FOR MAINS IN ADVT. NO. A-7/E-1/2025, ASST. PROF., GOVT. DEGREE COLLEGE EXAM-2025, EDUCATION, ENGLISH, HOME SCIENCE, PHYSICS, MUSIC VADAN SITAR, URDU, PERSIAN पर क्लिक करना है।
- इसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अब आप अपने विषय के अनुसार मेरिट लिस्ट में रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थी हुए क्वालीफाई
यूपीपीएससी की ओर से सातों विषयों के लिए कितने अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई हुए हैं उसकी जानकारी भी नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शिक्षाशास्त्र विषय में कुल 14 रिक्तियों के सापेक्ष 323 अभ्यर्थियों, अंग्रेजी विषय में कुल 92 रिक्तियों के सापेक्ष 1173 अभ्यर्थियों, गृह विज्ञान विषय में कुल 28 रिक्तियों के सापेक्ष 640 अभ्यर्थियों, भौतिक विज्ञान विषय में कुल 60 रिक्तियों के सापेक्ष 580 अभ्यर्थियों, संगीत वादन सितार विषय में कुल 04 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 23 अभ्यर्थियों, उर्दू विषय में कुल 03 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 32 अभ्यर्थियों तथा फारसी (पर्सियन) विषय में कुल 01 रिक्ति के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है।