UPPSC Typing Test Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना होगा।