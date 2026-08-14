UPPSC Typing Test Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link
यूपीपीएससी ने कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ...और पढ़ें
HighLights
यूपीपीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना होगा।
इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
यूपीपीएससी ने कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment Dashboard सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UPPSC Computer Assistant Typing Test Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
UPPSC Computer Assistant Typing Test Admit Card 2026 Direct Link
कब होगा टाइपिंग टेस्ट
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 18 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, एग्जाम सेंटर पर एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिये कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, पद, सैलरी और टाइपिंग परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं।
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