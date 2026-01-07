UPPSC Admit Card 2026: यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, परीक्षा 17 से होगी स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से राज्य में सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 (UP LT Grade Teacher recruitment) के चार विषयों की परीक्षा का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी को करवाया जायेगा। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड कल यानी 8 जनवरी को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी होंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे, ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

सब्जेक्ट के अनुसार परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग यूपीपीएससी की ओर से सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान अंग्रेजी एवं शारीरिक शिक्षा परीक्षा का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी को करवाया जायेगा। परीक्षा राज्य के 26 जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। विषय, परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग की जानकारी निम्नलिखित है-

परीक्षा तिथि विषय शिफ्ट 17 जनवरी 2026 सामाजिक विज्ञान सुबह 9 से 11 17 जनवरी 2026 जीव विज्ञान अपरान्ह 3 से शाम 5 18 जनवरी 2026 अंग्रेजी सुबह 9 से 11 18 जनवरी 2026 शारीरिक शिक्षा अपरान्ह 3 से शाम 5 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको OTR नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। अन्य डेट्स के लिए जल्द जारी होंगे प्रवेश पत्र 17 एवं 18 जनवरी के बाद कला, कृषि/ उद्यानकर्म विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी को वहीं उर्दू, संगीत विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इन डेट्स की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 या 15 जनवरी को जारी किये जा सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।