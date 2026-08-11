UPESSC UPTET Result: क्या इस वीक आ जाएगा यूपी टीईटी का परिणाम, करीब 18 लाख उम्मीदवारों के रिजल्ट को लेकर तैयारी पूरी!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में भाग लेने वाले करीब 18 लाख (17,70,714) उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है। सभी उम्मीदवारों की OMR स्कैनिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब कभी भी नतीजे जारी किये जा सकते हैं।

कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम यूपी टीईटी एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी होगा। नतीजे आते ही आप वेबसाइट पर एक्टिव लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में कैंडिटेट का नाम , रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता-पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, पेपर का प्रकार (Paper I / Paper II), विषय-वार प्राप्त अंक (कुल प्राप्त अंक), कुल प्रतिशत, क्वालिफिकेशन स्टेटस (Qualified/Not Qualified) सहित अन्य डिटेल दर्ज होंगी।

लाइफटाइम वैध रहेगा स्कोरकार्ड जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए निर्धारित कटऑफ प्राप्त कर लेंगे वे एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। ध्यान रखें कि नए नियम के मुताबिक एक बार परीक्षा पास करने के लिए उसका स्कोरकार्ड लाइफटाइम के लिए वैलिड रहेगा और अभ्यर्थी को दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल श्रेणी के कटऑफ 60% निर्धारित है वहीं ओबीसी, एससी, एसटी एवं EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ 55% निर्धारित है।

पहले से शिक्षक अभ्यर्थियों को इस वर्ष तक रहेगा एग्जाम पास करने का मौका ऐसे उम्मीदवार जो पहले से शिक्षक पदों पर काम कर रहे हैं और अगर वे इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी अभी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले से कार्यरत टीचर्स को परीक्षा पास करने के लिए 2028 तक का मौका दिया गया है।

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