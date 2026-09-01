UPCISB Admit Card 2026: इस दिन जारी होगा यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, डायरेक्ट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
यूपीसीआईएसबी की ओर से यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
HighLights
यहां से करें डाउनलोड।
07 और 08 सितंबर को होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB) की ओर से यूपी के कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 07 और 08 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया था। वे UPCISB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड
यूपीसीआईएसबी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 05 सितंबर, 2026 को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार UPCISB की आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकेंगे।
इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद UPCISB Co-operative Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
एग्जाम पैटर्न
प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 200 अंकों के लिए होगी, जिसमें उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।
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