UPCISB Admit Card 2026: इस दिन जारी होगा यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, डायरेक्ट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB) की ओर से यूपी के कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 07 और 08 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया था। वे UPCISB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड यूपीसीआईएसबी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 05 सितंबर, 2026 को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार UPCISB की आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकेंगे।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।