UP Scholarship 2026: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, इस डेट तक रहेगा फॉर्म जमा करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से प्री-मैट्रिक यानी कि कक्षा 9 से लेकर क्लास 12th स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 11 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं या अपनी स्कॉलरशिप का रिन्यूवल करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

25 अगस्त तक स्कूल में जमा करना होगा फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद छात्रों को पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करके स्कूल में जमा करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म की हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 निर्धारित है।

रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।

मांगी गई सभी डिटेल भरकर पहले पंजीकरण कर लें और उसके बाद अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना होगा।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके इसे संबंधित स्कूल/ कॉलेज में जमा कर दें।

ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के साथ किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है। UP Scholarship 2026-27 ऑफिशियल वेबसाइट लिंक योग्यता एवं मापदंड छात्र का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और राज्य में अध्ययनरत होना चाहिए। वार्षिक आय सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 2.5 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अस्वच्छ पेशा के लिए वार्षिक आय की कोई लिमिट नहीं है। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए डेट्स