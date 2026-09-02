पीईटी और पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगा PET/PST

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से PET/PST परीक्षा का आयोजन 08 से 16 सितंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है, तो वे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 08065075069 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।