UP Home Guard PET Date 2026: यूपी होमगार्ड पीईटी परीक्षा का नोटिस जारी, एग्जाम डेट जल्द आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी होम गार्ड की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए आधिकारिक नोटिस का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार पीईटी परीक्षा तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब बहुत जल्द ही पीईटी परीक्षा में शामिल होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा PET पैटर्न यूपीपीआरपीबी की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। वे एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।