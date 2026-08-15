UP Home Guard PET Date 2026: यूपी होमगार्ड पीईटी परीक्षा का नोटिस जारी, एग्जाम डेट जल्द आने की उम्मीद
यूपीपीआरपीबी ने यूपी होमगार्ड पीईटी परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया है। पीईटी की परीक्षा बहुत जल्दही आयोजित कराई जाएगी।
HighLights
पीईटी परीक्षा का नोटिस जारी।
जल्द जारी होगा एग्जाम शेड्यूल।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी होम गार्ड की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए आधिकारिक नोटिस का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार पीईटी परीक्षा तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब बहुत जल्द ही पीईटी परीक्षा में शामिल होंगे।
शारीरिक दक्षता परीक्षा PET पैटर्न
यूपीपीआरपीबी की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। वे एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
कहां जारी होगा एडमिट कार्ड
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर की जाएगी। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
कब जारी होगी परीक्षा तिथि
बोर्ड की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में शामिल होने के लिए परीक्षा तिथि का एलान बहुत जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तिथि से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।