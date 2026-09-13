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UP Home Guard PET Admit Card: यूपी होमगार्ड पीईटी एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड, 15 सितंबर से शुरू होंगे टेस्ट

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Sun, 13 Sep 2026 10:53 AM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2026 11:00 AM (IST)

यूपी होम गार्ड भर्ती पीईटी के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी ...और पढ़ें

UP Home Guard PET Admit Card 2026

UP Home Guard PET Admit Card 2026

HighLights

  1. यूपी होम गार्ड भर्ती पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी।

  2. डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर एक्टिवेट।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी होम गार्ड भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी पीईटी के लिए क्वालीफाई हुए हैं वे तुरंत ही यूपी पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।  

15 सितंबर से पीईटी हो रहे स्टार्ट

यूपी पुलिस विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में निर्धारित सेंटर पर तय समय पर उपस्थित होकर पीईटी के लिए रिपोर्ट करें। डेट बदलने की अनुमति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स 

  • यूपी होमगार्ड पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेटेस्ट न्यूज में एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद उम्मीदवारों को लॉग इन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके साइन इन करना है।
  • जानकारी सबमिट होते ही स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Home Guard PET Admit Card 2026 Link 

यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नम्बर 08065075069 पर संपर्क कर सकते हैं।

पीईटी में कितनी लगानी होगी दौड़ 

पीईटी के दौरान पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर कोई उम्मीदवार रनिंग पूरी नहीं कर पाता है तो उसे फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी।

भर्ती विवरण 

इस भर्ती के माध्यम से कुल 41424 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नियुक्तियां होंगी। जिले के अनुसार रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है-

क्र०सं० जिले का नाम रिक्त पदों की संख्या
1 आगरा 1232
2 फिरोजाबाद 484
3 मैनपुरी 383
4 मथुरा 489
5 अलीगढ़ 853
6 एटा 329
7 हाथरस 495
8 कासगंज 299
9 बरेली 761
10 बदायूँ 629
11 पीलीभीत 451
12 शाहजहाँपुर 720
13 मेरठ 688
14 गाजियाबाद 102
15 बुलन्दशहर 663
16 बागपत 218
17 हापुड़ 268
18 गौतमबुद्ध नगर 421
19 मुरादाबाद 462
20 रामपुर 382
21 अमरोहा 354
22 बिजनौर 573
23 सम्भल 560
24 सहारनपुर 586
25 मुजफ्फरनगर 395
26 शामली 307
27 अयोध्या 452
28 बाराबंकी 615
29 सुल्तानपुर 551
30 अम्बेडकर नगर 434
31 अमेठी 453
32 चित्रकूट 242
33 हमीरपुर 340
34 बाँदा 481
35 महोबा 111
36 गोण्डा 826
37 बहराइच 659
38 बलरामपुर 551
39 श्रावस्ती 221
40 झाँसी 456
41 ललितपुर 188
42 जालौन 433
43 कानपुर नगर 1947
44 कानपुर देहात 380
45 इटावा 485
46 फतेहगढ़ 420
47 कन्नौज 320
48 औरैया 332
49 लखनऊ 1371
50 हरदोई 1072
51 सीतापुर 927
52 रायबरेली 472
53 खीरी 629
54 उन्नाव 738
55 आजमगढ़ 867
56 मऊ 318
57 बलिया 704
58 बस्ती 537
59 सिद्धार्थनगर 419
60 संतकबीर नगर 252
61 गोरखपुर 830
62 कुशीनगर 624
63 देवरिया 667
64 महराजगंज 462
65 मिर्जापुर 476
66 भदोही 43
67 सोनभद्र 250
68 प्रयागराज 1219
69 फतेहपुर 583
70 प्रतापगढ़ 726
71 कौशाम्बी 290
72 वाराणसी 1004
73 गाजीपुर 693
74 जौनपुर 900
75 चन्दौली 350

आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट आने के बाद पदों पर परिवर्तन हो सकता है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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