UP Home Guard: यूपी होम गार्ड PET में कितनी लगानी होगी दौड़, जानें क्राइटेरिया, एडमिट कार्ड एवं एग्जाम डेट जल्द

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा होम गार्ड भर्ती फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) का आयोजन 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी जनपदों के अनुसार करवाया गया। अब डीवी-पीएसटी में जिले के अनुसार सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET में शामिल होना होगा।

पीईटी के लिए डेट कभी भी हो सकती हैं घोषित यूपीपीबीपीबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीईटी के लिए डेट्स का एलान कभी भी किया जा सकता है। राज्य के सभी 75 जिलों में पीईटी का आयोजन किया जायेगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट से कुछ दिन पूर्व ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। उम्मीदवारों को केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ ही उपस्थित होना होगा।

चयनित होने के लिए रनिंग में सफल होना अनिवार्य सभी उम्मीदवारों को होम गार्ड पदों पर नौकरी पाने के लिए अंतिम राउंड रनिंग में सफल होना अनिवार्य होगा। जो भी अभ्यर्थी तय समय में रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे वे उसी समय भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। रनिंग खत्म होने के बाद इसमें सफल या असफल होने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट उसी दिन सेंटर पर ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।

रनिंग डिटेल पीईटी के दौरान पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे में अभ्यर्थी अभी से रनिंग की तैयारियां तेज कर दें ताकी वे आसानी से इसे पूरा कर पाएं।