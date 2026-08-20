UP DElEd परीक्षा में फेल 81874 छात्रों के लिए स्पेशल बैक परीक्षा होगी आयोजित, आगामी शिक्षक भर्ती के चलते लिया गया फैसला

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। डीएलएड 4th सेमेस्टर रिजल्ट के अलावा 2023, 2021, 2018 & B.T.C 2015 के सभी सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इस बार 4th सेमेस्टर का रिजल्ट केवल 45.43% दर्ज किया गया है और 81874 छात्र परीक्षा में फेल हो गए थे। इन छात्रों द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में घेराव किया गया। इन छात्रों की मांग थी कि फेल हुए स्टडेंट्स के लिए स्पेशल बैक परीक्षा आयोजित की जाए जिससे कि वे जल्दी से जल्दी एग्जाम को पास कर सकें।

कार्यालय ने आगामी शिक्षक भर्ती के चलते मानी मांग छात्रों द्वारा घंटों प्रदर्शन के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से छात्रों की मांगे मानकर स्पेशल परीक्षा आयोजित करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जल्द ही बैक परीक्षा के लिए डेटशीट में जारी कर दी जाएगी।

छात्र क्यों कर रहे थे मांग इस बार 4th सेमेस्टर में 81874 छात्र परीक्षा में फेल हो गए थे। आगामी आने वाले समय में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है। ऐसे में फेल होने वाले 80 हजार से अधिक स्टूडेंट्स इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते। इसी को देखते हुए कार्यालय ने ने स्पेशल बैक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।

कुछ दिन पहले जारी किया गया था रिजल्ट यूपी डीएलएड (BTC) 2nd एवं 4th सेमेस्टर रिजल्ट के अलावा 2023, 2021, 2018 & B.T.C 2015 के सभी सेमेस्टर का परिणाम भी कुछ दिन पहले घोषित कर दिया गया है। ऐसे में छात्र इन वर्षों का फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं।