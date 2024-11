UP Board Date Sheet 2025: फरवरी-मार्च में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, पढ़ें कब आएगी 10वीं, 12वीं की डेटशीट

पिछले साल यूपी बोर्ड प्रायोगिक परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की गई थीं। इसके अनुसार पहला फेज 25 जनवरी से शुरू हुआ था जबकि दूसरा चरण 2 फरवरी से कंडक्ट कराया गया था। परीक्षाएं फरवरी- मार्च में हुई थीं। इस साल भी जल्द ही एग्जाम शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स पोर्टल पर नजर बनाएं रखें।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं के लिए अहम अपडेट है। यूपीएमएसपी की ओर से जल्द ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए टाइमटेबल जारी किया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए डेटशीटआधिकारिक वेबसाइट @upmsp.edu.in पर जारी की जाएगी, जिसे छात्र-छात्राएं पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

UP Board class 10th and 12th Exam Date 2025: जनवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं फरवरी- मार्च के महीने में आयोजित की जाएंगी। वहीं, यूपीएमएसपी की ओर से कुछ समय पहले जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी के महीने में आयोजित की जाएंगी। चूंकि अब परीक्षाओं में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अब अपनी तैयारी तेज कर दें, जिससे समय पर अपना पूरा कोर्स तैयार करके परीक्षा में शामिल हो सके। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके भी छात्र-छात्राएं आसानी से डेटशीट डाउनलोड कर पाएंगे। UP Board class 10th and 12th Time Table 2025: यूपी बोर्ड हाईस्कूल एंव इंटमीडिएट टाइम टेबल को ऐसे करें डाउनलोड

यूपी बोर्ड हाईस्कूल एंव इंटरमीडिएट टेबल आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। इसके बाद, होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2025 लिंक पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई देगी। डेट शीट देखें और डाउनलोड करें। इसके बाद उसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख सकते हैं। UP Board class 10th and 12th Time Table 2025: पिछले साल दिसंबर में जारी हुई थी डेटशीट यूपी बोर्ड की ओर से पिछले साल डेटशीट 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी। हालांकि, इस साल टाइमटेबल कब जारी होगा, इस पर कोई आधिकारिक सूचना फिलहाल तक जारी नहीं हुई है।UP Board class 10th and 12th Exam 2025: पिछले साल इन तारीखों में हुई थीं परीक्षाएं साल 2023 में यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 9 मार्च 2024 तक कंडक्ट कराई गई थीं। इसके साथ ही, यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी- फरवरी में हुई थीं। प्रायोगिक परीक्षाएं दो चरणों में कराई गई थीं। इसके मुताबिक, पहला फेज 25 जनवरी से 1 फरवरी, 2024 और दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी, 2024 तक कंडक्ट कराया जाएगा।