UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10th-12th कंपार्टमेंट रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, 4 स्टेप्स में कर पाएंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का आयोजन 28 जुलाई 2026 को करवाया गया था। इस एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो एग्जाम होने के 10 दिन बाद रिजल्ट जारी हो गया था। इस बार अभी तक 15 दिन बीत चुके हैं ऐसे में उम्मीद है कि नतीजों की घोषणा कभी भी हो सकती है।

ऑनलाइन जारी किया जाएगा रिजल्ट यूपी बोर्ड द्वारा क्लास 10th 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। नतीजे आते ही डायरेक्ट लिंक UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर एक्टिव कर दिया जायेगा। इसके बाद आप मांगी गई डिटेल दर्ज करके नतीजे चेक कर सकेंगे।