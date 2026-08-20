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UP Board Exam: 80 नंबर का होगा यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जैसे विषयों में भी मिलेंगे इंटरनल मार्क्स

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:39 AM (IST)

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया फॉर्मेट (UP Board Class 12 Exam Pattern) लाया जा रहा है। यह अगले सत्र से 11वीं कक्षा में लागू हो जायेगा।

UP Board Class 12: नया एग्जाम पैटर्न यहां करें चेक।

UP Board Class 12: नया एग्जाम पैटर्न यहां करें चेक।

HighLights

  1. यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रश्न पत्रों का बदलेगा स्वरूप।

  2. सभी विषयों के थ्योरी पेपर 80 अंक के होंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड 12th क्लास में अध्ययनरत छात्रों को के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF 2023) और PARAKH के सुझावों के आधार पर नया एग्जाम फॉर्मेट (UP Board Class 12 Exam Pattern) तैयार किया है। इसके तहत अगले सत्र की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में कई बदलाव देखें को मिलेंगे। नए रूल्स अगले शैक्षिक सत्र से 11वीं कक्षा से लागू हो जायेंगे।

UP Board 12वीं के नए परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होंगे

नए नियम एवं फॉर्मेट के मुताबिक अब सभी थ्योरी के पेपर 80 अंकों के लिए होंगे। अभी तक जिन विषयों के लिए प्रैक्टिकल होते थे उन विषयों के पेपर 70 अंकों के होते थे और जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होते थे वे प्रश्न पत्र पूरे 100 अंकों के होते है। लेकिन अब सभी विषयों के पेपर 80 अंकों के लिए होंगे।

हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए 20 अंकों की होगी इंटरनल मार्किंग

नए फॉर्मेट के तहत अब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के पेपर 80 अंकों के होंगे वहीं 20 अंकों का इंटरनल एसेसमेंट होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल अब केवल 20 अंकों के लिए होगा वहीं थ्योरी पेपर 80 अंकों के लिए होंगे।

पूरा सिलेबस करना होगा कवर, हर यूनिट से पूछे जायेंगे सवाल

यूपी बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम में अब हर यूनिट से सवाल पूछे जायेंगे। ऐसे में छात्रों को पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ना होगा। सभी यूनिट के लिए अलग-अलग वेटेज निर्धारित होगा।

UP Board Class 12 Exam 2027

रटने वाले सवालों पर फोकस होगा कम

नए प्रश्न पत्र में रटने की बजाय नॉलेज, समझ, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिटिकल थिंकिंग से ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जायेंगे। इसके साथ ही लंबे सवालों को कम जगह दी जाएगी। छात्रों को प्रश्नों को चुनने की आजादी भी मिलेगी। लंबे सवालों में छात्र दो में से किसी एक सवाल का उत्तर दे सकेंगे। 

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