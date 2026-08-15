UP Board Compartment Result Date 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट कब होगा जारी, यहां देखें अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। बता दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से UP Board Compartment 2026 परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2026 को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का एक ही सवाल है कि आखिर कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो नतीजों की घोषणा इसी माह की जा सकती है। हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने से संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा नतीजों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। यहां छात्रों एवं अभिभावकों की सहायता के लिए मार्कशीट डाउलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।