    यूपी में सहायक परीक्षा रद, धांधली और अवैध धन वसूली के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:22 PM (IST)

    यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहायक भर्ती परीक्षा को रद कर दिया है। एसटीएफ को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली क ...और पढ़ें

    UP Assistant Teacher exam cancelled

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सहायक भर्ती परीक्षा (Assistant Professor Recruitment Exam) को रद कर दिया है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि एसटीएफ को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली का पता चला था। यह बाद सीएम योगी और सरकार की नजर में आने के बाद इस एग्जाम को निरस्त करने की घोषणा की गई है।

    नई डेट की घोषणा जल्द

    उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया है कि उपरोक्त परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करवाया जाये। नई एग्जाम डेट की घोषणा आयोग की ओर से जल्द ही की जाएगी।

