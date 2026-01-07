यूपी में सहायक परीक्षा रद, धांधली और अवैध धन वसूली के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सहायक भर्ती परीक्षा (Assistant Professor Recruitment Exam) को रद कर दिया है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि एसटीएफ को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली का पता चला था। यह बाद सीएम योगी और सरकार की नजर में आने के बाद इस एग्जाम को निरस्त करने की घोषणा की गई है।