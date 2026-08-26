Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

UKSSSC Exam Calendar 2026: उत्तराखंड ग्रुप-C की 26 भर्तियों के लिए एग्जाम डेट घोषित, वैकेंसी वाइज करें चेक

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:36 PM (IST)

उत्तराखंड में ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर तिथियों की घोषणा कर दी गई है। 21 फरवरी तक यूकेएसएसएससी कुल 26 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा।

UKSSSC Exam Calendar 2026: पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक।

UKSSSC Exam Calendar 2026: पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक।

HighLights

  1. उत्तराखंड ग्रुप सी भर्ती एग्जाम कैलेंडर जारी।

  2. 26 भर्तियों के लिए डेट्स का एलान।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा राज्य में ग्रूप C (समूह-ग) के रिक्त पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर घोषित किया गया है। कैलेंडर में 20 सितंबर से लेकर 21 फरवरी 2027 तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं और उनके विज्ञापन जारी होने की डेट की जानकारी दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे हैं वे डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

भर्ती वाइज डेट करें चेक

यूकेएसएसएससी द्वारा कुल 26 भर्तियों के लिए तिथियों की घोषणा की गई है। अब वैकेंसी के अनुसार नीचे टेबल से पूरा कैलेंडर चेक कर सकते हैं।

यहाँ दोनों तालिकाओं को सीरियल नंबर (1 से 26) के अनुसार जोड़कर एक ही टेबल में दिया गया है:

 

क्र० सं० भर्ती का नाम/ पद  प्रस्तावित विज्ञापन तिथि प्रस्तावित परीक्षा की तिथि
1 पशुधन प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग) विज्ञापन सं०-76
20 सितंबर 2026
2 पर्यवेक्षक  
20 सितंबर 2026
3 सहायक बोरिंग तकनीशियन  
27 सितंबर 2026
4 कम्प्यूटर प्रोग्रामर  
27 सितंबर 2026
5
• कनिष्ठ कैमरामैन


• फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर


• प्रोजेक्शनिस्ट
 
04 अक्टूबर 2026
6
• शोध अधिकारी


• फोटोग्राफर
 
04 अक्टूबर 2026
7
• कलाकार (आर्टिस्ट)


• मानचित्रकार
विज्ञापन सं०-74
11 अक्टूबर 2026
8 विधि सहायक  
11 अक्टूबर 2026
9 साहसिक खेल अधिकारी  
18 अक्टूबर 2026
10
• कैमरामैन


• प्राविधिक सहायक (इतिहास)
 
18 अक्टूबर 2026
11
• लाइनमैन


• मनोवैज्ञानिक
 
25 अक्टूबर 2026
12 प्रशिक्षक / अनुदेशक  
25 अक्टूबर 2026
13 पर्यटन अधिकारी  
01 नवंबर 2026
14 सहायक लेखाकार (विभिन्न विभाग) विज्ञापन सं०-79 04 अक्टूबर 2026
15 कृषि (इन्टरमीडिएट/स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) विज्ञापन सं०-77 11 अक्टूबर 2026
16 कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिकग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (सिविल न्यायालय एवं कुटुम्ब न्यायालय) विज्ञापन सं०-78 25 अक्टूबर 2026
17 सामान्य इण्टर स्तरीय (कनिष्ठ सहायक व अन्य) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 31 अगस्त, 2026 15 नवंबर 2026
18 वैयक्तिक सहायक (विभिन्न विभाग) 07 सितम्बर, 2026 01 नवंबर 2026
19 स्केलर (वन विकास निगम, उत्तराखण्ड) 08 सितम्बर, 2026 19 नवंबर 2026 से शारीरिक दक्षता प्रारम्भ
20 शारीरिक मानक एवं दक्षता अर्हता (स्पेशल टाईगर गार्डस, वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, बन्दी रक्षक) के पद (विभिन्न विभाग) 11 सितम्बर, 2026 27 दिसंबर 2026 से शारीरिक दक्षता प्रारम्भ
21 सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संस्कृत शिक्षा विभाग) 14 सितम्बर, 2026 06 दिसंबर 2026
22 आई०टी०आई०/डिप्लोमा अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 25 सितम्बर, 2026 13 दिसंबर 2026
23 विज्ञान(इन्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 16 अक्टूबर, 2026 17 जनवरी 2026
24 विशिष्ट अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 30 अक्टूबर, 2026 24 जनवरी 2027
25 स्नातक स्तरीय अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 06 नवम्बर, 2026 07 फरवरी 2027
26 सहायक विकास अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 (सहकारिता विभाग) 16 नवम्बर, 2026 21 फरवरी 2027

रिक्तियों की संख्या अधिसूचना होने के साथ होगी उपलब्ध

आपको बता दें कि फरवरी 2027 तक ग्रुप सी के तहत हजारों पदों पर भर्ती होने वाली है। अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। पदों आदि की संख्या की जानकारी नोटिफिकेशन के साथ दी जाएगी। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूल-II भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द, इस डेट से आवेदन संभव