UKSSSC Exam Calendar 2026: उत्तराखंड ग्रुप-C की 26 भर्तियों के लिए एग्जाम डेट घोषित, वैकेंसी वाइज करें चेक

1 पशुधन प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग) विज्ञापन सं०-76 20 सितंबर 2026

2 पर्यवेक्षक 20 सितंबर 2026

3 सहायक बोरिंग तकनीशियन 27 सितंबर 2026

4 कम्प्यूटर प्रोग्रामर 27 सितंबर 2026

5 • कनिष्ठ कैमरामैन



• फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर



• प्रोजेक्शनिस्ट 04 अक्टूबर 2026

6 • शोध अधिकारी



• फोटोग्राफर 04 अक्टूबर 2026

7 • कलाकार (आर्टिस्ट)



• मानचित्रकार विज्ञापन सं०-74 11 अक्टूबर 2026

8 विधि सहायक 11 अक्टूबर 2026

9 साहसिक खेल अधिकारी 18 अक्टूबर 2026

10 • कैमरामैन



• प्राविधिक सहायक (इतिहास) 18 अक्टूबर 2026

11 • लाइनमैन



• मनोवैज्ञानिक 25 अक्टूबर 2026

12 प्रशिक्षक / अनुदेशक 25 अक्टूबर 2026

13 पर्यटन अधिकारी 01 नवंबर 2026

14 सहायक लेखाकार (विभिन्न विभाग) विज्ञापन सं०-79 04 अक्टूबर 2026

15 कृषि (इन्टरमीडिएट/स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) विज्ञापन सं०-77 11 अक्टूबर 2026

16 कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिकग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (सिविल न्यायालय एवं कुटुम्ब न्यायालय) विज्ञापन सं०-78 25 अक्टूबर 2026

17 सामान्य इण्टर स्तरीय (कनिष्ठ सहायक व अन्य) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 31 अगस्त, 2026 15 नवंबर 2026

18 वैयक्तिक सहायक (विभिन्न विभाग) 07 सितम्बर, 2026 01 नवंबर 2026

19 स्केलर (वन विकास निगम, उत्तराखण्ड) 08 सितम्बर, 2026 19 नवंबर 2026 से शारीरिक दक्षता प्रारम्भ

20 शारीरिक मानक एवं दक्षता अर्हता (स्पेशल टाईगर गार्डस, वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, बन्दी रक्षक) के पद (विभिन्न विभाग) 11 सितम्बर, 2026 27 दिसंबर 2026 से शारीरिक दक्षता प्रारम्भ

21 सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संस्कृत शिक्षा विभाग) 14 सितम्बर, 2026 06 दिसंबर 2026

22 आई०टी०आई०/डिप्लोमा अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 25 सितम्बर, 2026 13 दिसंबर 2026

23 विज्ञान(इन्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 16 अक्टूबर, 2026 17 जनवरी 2026

24 विशिष्ट अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 30 अक्टूबर, 2026 24 जनवरी 2027

25 स्नातक स्तरीय अर्हता के पद (विभिन्न विभाग) 06 नवम्बर, 2026 07 फरवरी 2027