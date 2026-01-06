UK Board Time Table 2026: उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू, यहां देखें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। डॉ. मुकुल कुमार सती द्वारा घोषित की गई तिथियों के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी, 2026 से लेकर 20 मार्च, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद (UBSE) की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जल्द ही जारी की जा सकती है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड करके समय-सारणी के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बता दें, यूबीएसई की ओर से जल्द ही बोर्ड परीक्षा की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।

एक शिफ्ट में होगी परीक्षा कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, इसमें हाईस्कूल के लिए कुल 112679 छात्र और इंटर के लिए कुल 103442 छात्र शामिल है।