UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट जून परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह होगा जारी, यहां स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। एनटीए द्वारा एक्स पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक UGC NET Result June 2026 इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर की जाएगी। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड एनटीए की ओर से यूजीसी नेट जून परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए 5 स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Download UGC NET Result June 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन आयोजित होगी 3 विषयों की परीक्षा एनटीए की ओर से अंग्रेजी, कॉमर्स एवं सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा 9 और 10 सितंबर, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में एनटीए द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल 84 विषयों का परिणाम जारी किया जाएगा।