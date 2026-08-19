UGC NET Result June 2026: NTA जल्द जारी करेगा 84 विषयों का परिणाम, 3 सब्जेक्ट के नतीजे री-एग्जाम के बाद होंगे घोषित
एनटीए की ओर से पहले 84 विषयों का रिजल्ट जारी किया जायेगा जो इस माह के अंत तक आ सकता है। 3 विषयों के लिए री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर को होगा जिसके बाद इसका परिणाम घोषित किया जायेगा।
HighLights
एनटीए जल्द जारी कर सकता है यूजीसी नेट जून सेशन का परिणाम।
84 विषयों का रिजल्ट पहले वहीं 3 सब्जेक्ट के नतीजे बाद में होंगे जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आंसर की जारी कर उस पर आपत्तियां ली जा चुकी हैं। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट डेट का इंतजार है। आपको बता दें कि एनटीए द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक UGC NET Result 2026 दो चरणों में जारी किया जायेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को पीएचडी एडमिशन के लिए लेट नहीं होगा।
पहले जारी होगा 84 विषयों का परिणाम
एनटीए की ओर से पहले 84 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया जायेगा। नतीजे इस माह के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जायेगा।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- यूजीसी नेट जून 2026 रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में रिजल्ट/ स्कोरकार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज सबमिट करना होगा।
- इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
रिजल्ट जारी होने के साथ ही NTA द्वारा फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर ही नतीजे जारी किये जायेंगे।
3 विषयों के लिए दूसरे चरण में जारी होगा रिजल्ट
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 3 विषयों- अंग्रेजी, कॉमर्स एवं सोशियोलॉजी पेपर की परीक्षा को रद कर दिया गया है। इन विषयों का री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद एनटीए द्वारा आंसर की जारी की जाएगी और उसके बाद इन विषयों के परिणाम की घोषणा होगी।
यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी कुल तीन कैटेगरी के तहत अभ्यर्थी क्वालीफाई होंगे। सभी कैटेगरी के लिए कटऑफ अलग-अलग निर्धारित होगा। पहली कैटेगरी में अभ्यर्थी JRF एवं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता हासिल करेंगे। दूसरी कैटेगरी में अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में पीएचडी में एडमिशन के लिए पात्रता हासिल होगी।
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