UGC NET Result 2023: एनटीए ने कर दिया यूजीसी नेट जून रिजल्ट का एलान, इन सिंपल स्टेप्स से करें चेक

UGC NET Result 2023 यूजीसी नेट परीक्षा का पहला चरण 13 से 17 जून तक और दूसरा 19 से 22 जून 2023 तक हुई थी। वहीं परीक्षा का आयोजन देशभर के 181 शहरों में 83 विषयों के लिए किया गया था। इसके बाद प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई थी। वहीं अब नतीजों का एलान कर दिया गया है। परीक्षार्थी पोर्टल पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं।

UGC NET Result 2023: यूजीसी नेट जून परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर कर दिया गया है।

