UGC NET Re-Exam 2026: यूजीसी नेट री-एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, इन डेट्स में होगी 3 विषयों की परीक्षा
एनटीए द्वारा अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के री-एग्जाम के लिए सिटी स्लिप कभी भी जारी हो सकती हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी होंगे।
HighLights
एनटीए जल्द जारी कर सकता है यूजीसी नेट री-एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप।
डायरेक्ट लिंक ugcnet.nta.ac.in पर होगा एक्टिवेट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से तीन विषयों का री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर को करवाया जाना है जिसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। सिटी स्लिप के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे। आपको आपको बता दें कि एनटीए द्वारा अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में कई गलतियों के बारे में शिकायतें मिलने पर इसे रद कर दिया गया था और अब इसे दोबारा करवाया जा रहा है।
एग्जाम डेट एवं शिफ्ट टाइमिंग
यूजीसी नेट री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। पहले दिन परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। 9 सितंबर को पहली शिफ्ट में अंग्रेजी विषय की परीक्षा वहीं दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स विषय का एग्जाम होगा। 10 सितंबर को सोशियोलॉजी की परीक्षा केवल सुबह की शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट के लिए टाइमिंग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक रहेगी।
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे सिटी इंटीमेशन स्लिप
- यूजीसी नेट जून री-एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक साइट ugcnet.nta.ac.in पर जाना होगा।
- इसके बाद लेटेस्ट न्यूज में Advance City Intimation of UGC-NET June 2026 के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- इसके बाद सिटी ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध?
एनटीए द्वारा यूजीसी नेट री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 5 या 6 सितंबर में एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।