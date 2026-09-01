UGC NET Re-Exam 2026: यूजीसी नेट री-एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, इन डेट्स में होगी 3 विषयों की परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से तीन विषयों का री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर को करवाया जाना है जिसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। सिटी स्लिप के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे। आपको आपको बता दें कि एनटीए द्वारा अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में कई गलतियों के बारे में शिकायतें मिलने पर इसे रद कर दिया गया था और अब इसे दोबारा करवाया जा रहा है।

एग्जाम डेट एवं शिफ्ट टाइमिंग यूजीसी नेट री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। पहले दिन परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। 9 सितंबर को पहली शिफ्ट में अंग्रेजी विषय की परीक्षा वहीं दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स विषय का एग्जाम होगा। 10 सितंबर को सोशियोलॉजी की परीक्षा केवल सुबह की शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट के लिए टाइमिंग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक रहेगी।