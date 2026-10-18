UGC NET Dec 2026: NTA यूजीसी नेट रिवाइज्ड एग्जाम डेट घोषित, इन डेट्स में होगा एग्जाम; 28 अक्टूबर तक आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए रिवाइज्ड एग्जाम डेट जारी की हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार पहले परीक्षा का आयोजन 14 से 19 दिसंबर 2026 तक करवाया जाना था जिसमें अब बदलाव हुआ है।

अब एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।

सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड के लिए भी एग्जाम डेट घोषित एनटीए की ओर से एग्जाम डेट के साथ ही सिटी इंटीमेशन स्लिप एवं एडमिट कार्ड जारी होने की डेट की घोषणा भी कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 23 नवंबर को और एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 को जारी कर दिए जायेंगे।