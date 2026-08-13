UGC NET Answer Key 2026: कभी भी आ सकती है यूजीसी नेट आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, 200 रुपये देकर कर सकेंगे Challenge
एनटीए की ओर से यूजीसी नेट आंसर की कभी भी जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ugcnet.nta.nic.in पर जारी होगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सके ...और पढ़ें
HighLights
NTA कभी भी जारी कर सकता है आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट।
डायरेक्ट लिंक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर होगा एक्टिवेट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 एवं 30 जून 2026 एवं 5 जुलाई 2026 को CT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स परीक्षा केंद्र, जालंधर पर आयोजित हुई थी। एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही उम्मीदवारों को आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने का इंतजार था जो कभी भी खत्म हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा पहले ही एलान किया जा चुका है कि इस सप्ताह में उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी।
तय तिथियों में आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका
आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एनटीए की ओर से निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से उसको चैलेंज कर सकेंगे। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना होगा।
आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की होगी तैयार
जो अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे उनका निराकरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर भी सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार कर जारी किया जायेगा। नतीजे इस महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है।
प्रोविजनल आंसर की इन स्टेप्स को फॉलो कर की जा सकेगी डाउनलोड
- यूजीसी नेट आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में प्रोविजनल आंसर की/ चैलेंज लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। पहले सेशन की परीक्षा जून वहीं दूसरे सेशन की परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होती है। जो अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में क्वालीफाई नहीं होंगे वे अगले सत्र की परीक्षा में भाग ले सकेंगे। दिसंबर की परीक्षा के लिए आवेदन अक्टूबर माह में लिए जा सकते हैं।
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