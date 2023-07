UGC NET Answer Key 2023: कल है यूजीसी नेट जून आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने का आखिरी मौका, जल्द दर्ज कराएं आपत्ति

UGC NET Answer Key 2023 यूजीसी नेट जून परीक्षा का आयोजन दो चरणों में हुआ था। पहले फेज में यह परीक्षा 13 से 17 जून तक और चरण 2 19 से 22 जून तक हुआ था। वहीं अब प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई है। इसके बाद अगस्त में नतीजों का एलान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

UGC NET Answer Key 2023: यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए आंसर-की पर आपत्ति उठाने की लास्ट डेट आज है।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। UGC NET Answer Key 2023: यूजीसी नेट जून परीक्षा की हाल ही में प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई है। उत्तरकुंजी चेक करने के बाद अगर किसी कैंडिडेट्स को यह लगता है कि उन्हें किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो वे ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास कल, 08 जुलाई, 2023 तक का मौका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कल इस आंसर-की के लिए ओपन आपत्ति विंडो को बंद कर देगा। इसलिए समय से आपत्ति जमा कर दें। लास्ट डेट के बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। कल के बाद इन सभी चुनौतियों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर-की और परिणाम जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट कटऑफ परिणाम के साथ जारी किया जाएगा। परिणाम अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। UGC NET 2023 Answer Key: यूजीसी नेट जून प्रोविजनल आंसर-की पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति यूजीसी नेट जून प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक साइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध यूजीसी नेट उत्तर कुंजी 2023 चुनौती लिंक पर क्लिक करें। अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद, आपकी उत्तर कुंजी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब उत्तरों की जांच करें और, जिस उत्तर पर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसके बाद, सही उत्तर दें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब एक बार हो जाने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें। आपकी आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई है। इसके बाद आप चाहें तो उसाक प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। यूजीसी नेट जून परीक्षा का आयोजन दो चरणों में हुआ था। पहले फेज में यह परीक्षा 13 से 17 जून तक और चरण 2 19 से 22 जून तक हुआ था। वहीं, अब प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई है। वहीं, परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

Edited By: Nandini Dubey