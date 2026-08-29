UGC CSIR NET Result 2026: क्या आज जारी होगा सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का रिजल्ट? यहां देखें अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। ऐसे में सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि UGC CSIR NET Result 2026 Date कब जारी किया जाएगा। तमाम मीडया रिपोर्ट्स की मानें तो एनटीए CSIR NET Result का एलान आज यानी 29 अगस्त को किया जा सकता है। हालांकि एनटीए की ओर से ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

परीक्षा में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को संभालकर रखें। इन 4 तरीकों से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड एनटीए की ओर से UGC CSIR NET Result किसी समय भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थी नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद UGC CSIR NET Result 2026 पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा। लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की होगी जारी एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की जाएगी। फाइनल आंसर-की के जरिये अभ्यर्थी अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे। बता दें, एनटीए द्वारा जारी फाइनल आंसर-की अंतिम होगी और अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने का लिंक जल्द ही वेबसाइट पर एक्टिव किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए समय-समय पर वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।