आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ये सवाल घुमा देंगे आपका दिमाग

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:22 PM (IST)

    यहां देखें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की लिखित परीक्षा जितनी अधिक कठिन होती है। उससे भी कई अधिक कठिन होता है, इंटरव्यू को पास करना। जी हां, अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो महज लिखित परीक्षा की तैयारी करने भर से काम नहीं चलेगा। आपको इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल होने के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से शुरू करनी होगी।

    दरअसल आईएस और आईपीएस के इंटरव्यू में केवल सिलेबस से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व को समझने एवं उनके निर्णय लेने की क्षमता को परखने के लिए इंटरव्यू में सिलेबस से इतर कई बार ऐसे अटपटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जिनका जवाब तुरंत देना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल हो जाता है।

    इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको आईएस और आईपीएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले उन मुश्किल सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आप कितनी जल्दी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं।

    प्रश्न- एटीएम कार्ड का पिन चार अंकों का ही क्यों होता है

    उत्तर- एटीएम कार्ड का पिन चार अंकों का इसलिए रखा गया है, क्योंकि इंसान का दिमाग छह अंकों की बजाय चार अंकों के अक्षर को याद रखने में ज्यादा सक्षम होता है। हालांकि जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन ने एटीएम कार्ड के पिन के लिए छह अंकों को पसंद किया था, लेकिन उनकी पत्नी सिर्फ 4 अंकों को ही याद रख पाती थी। इसलिए उन्होंने एटीएम के पिन को चार अंकों का रखने का ही निर्णय लिया।

    प्रश्न- एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा है, लेकिन कमरे में लाइट, लालटेन और मोबाइल न होने के बावदूज भी वह पढ़ाई कर रहा है। यह कैसे मुमकिन है?

    उत्तर- क्योंकि कमरे में अंधेरा है और व्यक्ति के पास रोशनी के लिए कोई भी उपकरण नहीं है। तो वह दृष्टिहीन है और वह ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर रहा है। यह एक ऐसी लिपि होती है, जिसे बगैर रोशनी के भी केवल हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करके पढ़ा जा सकता है।

    प्रश्न- उत्तरी ध्रुव पर घर में चार दिवारें है और यह साउथ की तरफ हैं। घर के चारों ओर एक भालू चक्कर लगा रहा है, तो भालू का रंग क्या होगा।

    उत्तर- भालू का रंग सफेद होगा, क्योंकि भालू उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है।

    प्रश्न- आदमी आठ दिन तक बगैर सोए कैसे रह सकता है

    उत्तर- क्योंकि इस सवाल में केवल दिन का जिक्र किया गया है। इसलिए आदमी दिन में नहीं बल्कि रात में सो सकता है।

    प्रश्न- पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते है?

    उत्तर- पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहा जाता है

    प्रश्न- शरीर का कौन-सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है

    उत्तर- शरीर के जिस हिस्से में खून सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ता है। वह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म पाया जाता है।

