आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ये सवाल घुमा देंगे आपका दिमाग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की लिखित परीक्षा जितनी अधिक कठिन होती है। उससे भी कई अधिक कठिन होता है, इंटरव्यू को पास करना। जी हां, अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो महज लिखित परीक्षा की तैयारी करने भर से काम नहीं चलेगा। आपको इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल होने के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से शुरू करनी होगी।

दरअसल आईएस और आईपीएस के इंटरव्यू में केवल सिलेबस से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व को समझने एवं उनके निर्णय लेने की क्षमता को परखने के लिए इंटरव्यू में सिलेबस से इतर कई बार ऐसे अटपटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जिनका जवाब तुरंत देना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल हो जाता है।

इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको आईएस और आईपीएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले उन मुश्किल सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आप कितनी जल्दी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं।

प्रश्न- एटीएम कार्ड का पिन चार अंकों का ही क्यों होता है उत्तर- एटीएम कार्ड का पिन चार अंकों का इसलिए रखा गया है, क्योंकि इंसान का दिमाग छह अंकों की बजाय चार अंकों के अक्षर को याद रखने में ज्यादा सक्षम होता है। हालांकि जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन ने एटीएम कार्ड के पिन के लिए छह अंकों को पसंद किया था, लेकिन उनकी पत्नी सिर्फ 4 अंकों को ही याद रख पाती थी। इसलिए उन्होंने एटीएम के पिन को चार अंकों का रखने का ही निर्णय लिया।