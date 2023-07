स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत, तेलंगाना सरकार ने भारी बारिश के चलते स्कूल टाइमिंग में किया बदलाव

State Education Department Telangana तेलंगाना सरकार के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के अनुमान के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर खोले जाएंगे। यह आदेश हैदराबाद और सिकंदराबाद में लागू नहीं होगा। स्कूल टाइमिंग के अलावा सरकार ने छुट्टियों की भी घोषणा की है।

