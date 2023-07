बनना चाहते हैं शानदार टीम लीडर तो इन बातों का रखें ध्यान, हर कोई बस आपकी ही करेगा तारीफ

एक सफल टीम लीडर वही होता है जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहे। बदलते वक्त के साथ तेजी से इंड्रस्टी भी बदलती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इंड्रस्टी के साथ-साथ करने के लिए वक्त की जरूरत के हिसाब से खुद को अपग्रेड किया जाए क्योंकि जब आप कुछ नया सीखेंगे तभी तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें।

Team Leader: एक अच्छे टीम लीडर में होनी चाहिए ये क्वालिटीज, हर कोई करेगा तारीफ

एजुकेशन डेस्क। Team Leader: आमतौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें, संबंधित फील्ड में पर्याप्त अनुभव होने के बाद आगे बड़ी जिम्मेदारी मिले। समय के साथ उनका भी पद बढ़े और उन्हें भी एक बड़ी टीम को मैनेज करने का मौका मिले। हालांकि, यह बहुत आसान नहीं होता है। एक अच्छे टीम लीडर को केवल अपने काम में ही परफेक्ट नहीं होना होता है, बल्कि कई अन्य और ऐसी क्वालिटीज हैं, जिनका होना बहुत जरूरी हैं। आइए डालते हैं इन्हीं विशेषताओं पर एक नजर। सही फैसला लेने की क्षमता एक बड़ी कंपनी या ऑर्गनाइजेशन संभालते वक्त कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि टीम लीडर इस मौके पर सही फैसला ले और वह कंपनी और टीम दोनों के लिए अच्छा हो। कुछ नया सीखने के लिए हमेशा रहें तैयार एक सफल टीम लीडर वही होता है, जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहे। बदलते वक्त के साथ तेजी से इंड्रस्टी भी बदलती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इंड्रस्टी के साथ-साथ करने के लिए वक्त की जरूरत के हिसाब से खुद को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि जब, आप कुछ नया सीखेंगे तभी तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। टीम में सबको साथ लेकर चलें किसी भी शानदार Team Leader की यह निशानी होती है कि वे सबको साथ लेकर चले। हालांकि, इतनी बड़ी टीम को एक साथ खुश करना आसान नहीं होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप टीम के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे उन्हें यह न लगे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इसके साथ ही बेहतर काम के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि सब मिलकर काम करें। तारीफ करना सीखें तारीफ हर किसी को पसंद होती है। बतौर सफल टीम लीडर को आपको भी अपने भीतर यह गुण विकसित करना होगा, जिससे कर्मचारियों को लगे कि आपने उनके काम को नोटिस और वे अगली बार और मेहनत, लगन से काम करें।

Edited By: Nandini Dubey