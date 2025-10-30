नवाचार और सृजनशीलता से चमकी संत थॉमस स्कूल की ‘एडुविस्टा-2025’ प्रदर्शनी

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। संत थॉमस स्कूल चुनार में गुरुवार को वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी ‘एडुविस्टा-2025’ का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर इस अवसर पर रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत दिखाई दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इलाहाबाद धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी लुइस मस्करेन्हस, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मंसूर अहमद, विकर जनरल फादर रेजीनाल्ड डिसूजा और प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पूजन-अर्चन के पश्चात विद्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण फीता काटकर किया।

मुख्य अतिथि बिशप स्वामी लुइस मस्करेन्हस ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि हर महान आविष्कार की शुरुआत एक साधारण प्रश्न से होती है। बच्चों को हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए, क्योंकि यही जिज्ञासा उन्हें ज्ञान और आविष्कार के मार्ग पर आगे ले जाती है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के प्रयोगों से भी जोड़ती हैं।

प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडल और प्रोजेक्ट विविध विषयों की झलक दिखा रहे थे। ‘भविष्य का चुनार-2050’, ‘इसरो का चंद्रयान’, ‘वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर’ और नन्हे बच्चों द्वारा तैयार ‘जंगल सफारी’ जैसे मॉडल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने।

विद्यार्थियों ने ‘डिजिटल इंडिया’, ‘क्लीन एनर्जी’, ‘सेव वाटर सेव अर्थ’, ‘सस्टेनेबल फ्यूचर’, ‘टैप एंड टेस्ट डिजिटल रेस्टोरेंट’, ‘भारत की विविधता’, ‘हेरिटेज ऑफ इंडिया’, ‘प्रतिदिन विज्ञान’ और ‘रिसाइकिल से पर्यावरण संरक्षण’ जैसे विषयों पर अपने अभिनव प्रयोगों से सभी को प्रभावित किया।