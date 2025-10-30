Language
    नवाचार और सृजनशीलता से चमकी संत थॉमस स्कूल की ‘एडुविस्टा-2025’ प्रदर्शनी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    चुनार के संत थॉमस स्कूल में वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी ‘एडुविस्टा-2025’ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिशप स्वामी लुइस मस्करेन्हस ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। प्रदर्शनी में 'भविष्य का चुनार-2050', 'चंद्रयान' जैसे मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। छात्रों ने विभिन्न विषयों पर रचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किए, जिससे उनकी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन हुआ।

    वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी ‘एडुविस्टा-2025’ का भव्य आयोजन किया गया।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। संत थॉमस स्कूल चुनार में गुरुवार को वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी ‘एडुविस्टा-2025’ का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर इस अवसर पर रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत दिखाई दिया।

    कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इलाहाबाद धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी लुइस मस्करेन्हस, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मंसूर अहमद, विकर जनरल फादर रेजीनाल्ड डिसूजा और प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पूजन-अर्चन के पश्चात विद्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण फीता काटकर किया।

    मुख्य अतिथि बिशप स्वामी लुइस मस्करेन्हस ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि हर महान आविष्कार की शुरुआत एक साधारण प्रश्न से होती है।

    बच्चों को हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए, क्योंकि यही जिज्ञासा उन्हें ज्ञान और आविष्कार के मार्ग पर आगे ले जाती है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के प्रयोगों से भी जोड़ती हैं।

    प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडल और प्रोजेक्ट विविध विषयों की झलक दिखा रहे थे। ‘भविष्य का चुनार-2050’, ‘इसरो का चंद्रयान’, ‘वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर’ और नन्हे बच्चों द्वारा तैयार ‘जंगल सफारी’ जैसे मॉडल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने।

    विद्यार्थियों ने ‘डिजिटल इंडिया’, ‘क्लीन एनर्जी’, ‘सेव वाटर सेव अर्थ’, ‘सस्टेनेबल फ्यूचर’, ‘टैप एंड टेस्ट डिजिटल रेस्टोरेंट’, ‘भारत की विविधता’, ‘हेरिटेज ऑफ इंडिया’, ‘प्रतिदिन विज्ञान’ और ‘रिसाइकिल से पर्यावरण संरक्षण’ जैसे विषयों पर अपने अभिनव प्रयोगों से सभी को प्रभावित किया।

    विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित, पर्यावरण, कला, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों पर रचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किए।

    छात्रों की रचनाधर्मिता देखकर आगंतुक अभिभावक और अतिथि प्रभावित हुए। अभिभावकों ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का अवसर देती है और उनमें टीमवर्क, अनुसंधान तथा संवाद कौशल का विकास करती है।

    कार्यक्रम में प्रधानाचार्या सिस्टर मनीषा, सिस्टर ग्रेटी, फादर प्रेम, सभासद संगीता सिंह, अशोक कुमार सिंह गंगा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिवांगी, आनंद, आरुष, संतुष्टि और सान्या ने किया।

    अंत में प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय आगे भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे सृजनात्मक आयोजन करता रहेगा।