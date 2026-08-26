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SSC Stenographer Final Result 2026: एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D रिजल्ट का किया एलान, 1715 कैंडिडेट्स DV के लिए शॉर्टलिस्ट

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:51 AM (IST)

एसएससी की ओर से SSC Stenographer C, D Final Result जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

SSC Stenographer C, D Final Result: यहां देखें पूरी जानकारी।

 SSC Stenographer C, D Final Result: यहां देखें पूरी जानकारी।

HighLights

  1. एसएससी ने जारी किया रिजल्ट।

  2. पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें रिजल्ट।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का इंतजार कर रहे थे। वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.inपर जाकर अपना SSC Stenographer C, D 2025 Final Result कर सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन्हें दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें स्टेनोग्राफर रिजल्ट

स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

  1. फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद SSC Stenographer Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजलल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  5. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

रिजल्ट जारी होने के बाद प्रक्रिया

जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा। एसएससी की ओर से अभी डीवी तिथि का एलान नहीं किया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन तिथि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए समय-समय पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

SSC Stenographer Final Result 2026 Direct Link

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 1590 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें स्टोनोग्राफर-सी के लिए कुल 230 पद और स्टोनोग्राफर-डी के लिए कुल 1360 पद आरक्षित किए गए हैं।

परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में अपने रोल नंबर, अपना नाम, अभिभावक का नाम और रैंक की जानकारी की जांच ध्यान से कर लें। 

 

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