SSC Steno Grade C & D Final Result 2022: हो गया एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी फाइनल रिजल्ट का एलान, करें चेक

SSC Steno Grade C & D Final Result 2022: एसएससी स्टेनो ग्रेड सी,डी फाइनल परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है।

एजुकेशन डेस्क। SSC Steno Grade C & D Final Result 2022: एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी फाइनल परीक्षा परिणाम 2022 घोषित कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा, 2022 के नतीजे आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर जारी किए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर नतीजों की जांच कर सकते हैं। नतीजे देखने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके भी आवेदन कर सकते हैं। SSC Steno Grade C & D Final Result 2022: एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी फाइनल परीक्षा की जांच करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी फाइनल परीक्षा की जांच करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को परिणाम जांचने के लिए लिंक मिलेगा। इसके बाद, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी और पेज डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। इसके बाद उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें। यह परीक्षा 9 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई थी। परिणाम में, कुल 13100 उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' के पद के लिए और 47246 उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी 'डी' पद के लिए सेलेक्ट किया गया था। इन उम्मीदवरों को अब परीक्षा के अगले चरण यानी कि स्किल टेस्ट में शामिल होना था। इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से option cum preference 19 जून से 25 जून 2023 तक ऑनलाइन लिए गए थे। वहीं, अब फाइनल नतीजों का एलान कर दिया है।

Edited By: Nandini Dubey