SSC Phase 11: सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 और लदाख रीजन परीक्षाओं के Answer Key जारी, 16 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति

SSC Selection Post 11 Answer Key: सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in से डाउनलोड करें।

SSC Selection Post 11 Answer Key: केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में 10वीं, 12वीं और स्नातक योग्यता वाले 5 हजार से अधिक पदों और लदाख रीजन में करीब 800 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्रमश: सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 और सेलेक्शन पोस्ट लदाख 2023 के लिए प्रोविजिनल आंसर-की जारी कर दिए हैं। आयोग द्वारा दोनों ही परीक्षाओं के लिए आंसर-की वीरवार, 13 जुलाई को जारी किए गए हैं और इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर एक्टिव कर दिया गया है। SSC Selection Post 11 Answer Key: ऐसे करें आंसर-की की डाउनलोड ऐसे में जो उम्मीदवार एसएससी की सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 परीक्षा या सेलेक्शन पोस्ट लदाख रीजन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वे अपनी सम्बन्धित परीक्षा के लिए जारी प्रोविजिनल आंसर-की को आयोग की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर-कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनो रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करना होगा। SSC सेलेक्शन पोस्ट फेज 11, लदाख रीजन आंसर-की डाउनलोड लिंक SSC Selection Post 11 Answer Key: 16 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति एसएससी ने SSC सेलेक्शन पोस्ट फेज 11, लदाख रीजन के लिए प्रोविजिनल आंसर-की जारी करने के साथ ही साथ उम्मीदवारों से इन पर उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित किया है। ऐसे में जिस किसी भी उम्मीदवार को आयोग द्वारा जारी अनौपचारिक उत्तर-कुंजियों पर कोई आपत्ति है तो वे इसे एसएससी की वेबसाइट पर लॉग-इन करके दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से शुल्क का भी भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। एसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 16 जुलाई 2023 की शाम 6 बजे तक समय दिया है। इस समय-सीमा के बाद आपत्ति स्वीकार न किए जाने की घोषणा एसएससी ने जारी किए गए अपने नोटिस में की है।

