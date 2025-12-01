SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर होंगे उपलब्ध, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
एसएससी जेई पेपर 1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ssc.gov.in उपलब्ध होंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 से 6 दिसंबर तक करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) पेपर 1 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 से 6 दिसंबर तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड किसी भी समय डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। SSC JE Hall Ticket का डायरेक्ट लिंक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in एक्टिव होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
परीक्षा तिथि
एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) एग्जामिनेशन 2025 (Paper-I) 3 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Admit Card बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई देगा जहां आप लॉग इन डिटेल भरकर सबमिट करना होगा।
- इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
परीक्षा पैटर्न
एसएससी जेई भर्ती के लिए पेपर 1 तीन भागों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दो घंटे का समय दिया जायेगा। पेपर में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 50-50 सवाल वहीं जनरल इंजीनियरिंग से 100 सवाल पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।
एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के माध्यम से कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- December 2025 Exam Date: दिसंबर में UPSC, RRB, SSC, IBPS सहित कई बड़ी परीक्षाएं होंगी आयोजित, देखें शेड्यूल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।