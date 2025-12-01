SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर होंगे उपलब्ध, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) पेपर 1 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 से 6 दिसंबर तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड किसी भी समय डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। SSC JE Hall Ticket का डायरेक्ट लिंक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in एक्टिव होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।

