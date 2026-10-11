SSC GD Result 2026: खत्म होने वाला है एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट का इंतजार, ये रह सकता है संभावित कटऑफ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुए करीब 4.5 महीने का समय बीत चुका है। जिसके बाद से ही इस एग्जाम में भाग लेने वाले 48 लाख से अधिक युवाओं को रिजल्ट (SSC GD Constable result 2026) जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो अब जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीक में रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। हालांकि, इस पर अभी तक ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी एसएससी द्वारा जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी किया जायेगा। वर्ग के अनुसार निर्धारित कटऑफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही भर्ती के अगले चरण फिजिकल के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

ये रह सकता है संभावित कटऑफ? अनुमान के अनुसार अनरिजर्व का कटऑफ 148-156 के बीच, ओबीसी का 145-153 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 142-150 के बीच, एससी का 134 से 142 और एसटी वर्ग का 124 से 134 के बीच रह सकता है।