SSC GD Constable Result 2026 Live: जल्द ही जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट, 25,487 पदों पर होगी भर्ती
Live SSC GD Constable Result 2026 Updates एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। नतीजों की घोषणा PDF फॉर्मेट में की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से SSC GD Constable Result 2026 की घोषणा किसी समय भी की जा सकती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट सितंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी।
बता दें, यह परीक्षा कॉन्स्टेबल के कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की जाएगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे। उनके लिए आयोग की ओर से PET/PST परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
SSC GD Constable Result: कितने पदों पर होगी भर्ती
इस परीक्षा के जरिये कुल 25,487 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनरल पुरुष के 10198 पद जनरल महिला के 904 पद, ईडब्ल्यूएस पुरुष 2416 पद, ईडब्ल्यूएस महिला 189 पद, ओबीसी पुरुष 5329 पद और महिला 436 पद, एससी पुरुष के 3433 पद और एससी महिला के 269 पद, एसटी पुरुष के 2091 पद और एसटी महिला के 222 पदों पर भर्ती की जाएगी।
SSC GD Constable Exam Date 2026: कब हुई थी परीक्षा
एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी।
SSC GD Constable Cut Off: क्या कटऑफ भी होगी जारी
रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की जाएगी। कटऑफ लिस्ट कैटेगरी के आधार पर जारी की जाएगी।
SSC GD Constable Result 2026: कब जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट
तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट की घोषणा सितंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा।