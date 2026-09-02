एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से SSC GD Constable Result 2026 की घोषणा किसी समय भी की जा सकती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट सितंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी।

बता दें, यह परीक्षा कॉन्स्टेबल के कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की जाएगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे। उनके लिए आयोग की ओर से PET/PST परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।