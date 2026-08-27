SSC GD Constable Result 2026: इसी सप्ताह जारी हो सकता है जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट और कटऑफ, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC GD Constable Result 2026 किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सवाल है कि SSC GD Constable Result Date कब जारी किया जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स की मानें, तो जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।