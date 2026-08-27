SSC GD Constable Result 2026: इसी सप्ताह जारी हो सकता है जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट और कटऑफ, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक
एसएससी की ओर से SSC GD Constable Result 2026 की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे।
HighLights
जल्द जारी होगा रिजल्ट।
कटऑफ लिस्ट भी होगी जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC GD Constable Result 2026 किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सवाल है कि SSC GD Constable Result Date कब जारी किया जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स की मानें, तो जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कटऑफ भी होगी जारी
एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की जाएगी। कटऑफ कैटेगरी वाइज वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के आधार पर कटऑफ लिस्ट देख सकेंगे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में रिजल्ट से संबंधित ताजा अपडेट के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं।
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