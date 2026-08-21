SSC GD Constable Result 2026 Date: जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट के साथ कटऑफ लिस्ट जल्द होगी जारी, 25,487 पदों पर होगी भर्ती
एसएससी की ओर से SSC GD Constable Result 2026 की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
HighLights
जल्द जारी होगा परिणाम।
कटऑफ लिस्ट भी होगी जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को बेसब्री से SSC GD Constable Result का इंतजार है। परिणामों की घोषणा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ मेरिट लिस्ट और कटऑफ भी डाउनलोड कर सकेंगे।
इन स्टेप्स से डाउनलोड सकेंगे रिजल्ट
एसएससी बहुत जल्द ही जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
- रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
रिजल्ट जारी होने के बाद
जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पीईटी की परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट के अंदर 5 किमी की दौड़ और 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर और 5 मिनट के अंदर 800 मीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 25,487 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल पुरुष के लिए 10198 पद और महिला के लिए कुल 904 पद, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 2416 पद और महिला के लिए 189 पद, ओबीसी पुरुष के लिए कुल 5329 पद और महिला के लिए 436 पद, एससी के लिए कुल 3433 पद और महिला के लिए कुल 269 पद और एसटी पुरुष के लिए कुल 2091 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 222 पद आरक्षित किए गए हैं।
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