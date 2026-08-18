SSC CHSL Result 2026: एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट जारी, 3515 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, Roll Number वाइज करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी (SSC CHSL Result OUT) कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने टियर-2 एग्जाम में भाग लिया था वे तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट (First Round of Tentative Allocation/ FRTA) डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

3515 उम्मीदवार हुए सफल एसएससी की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक टियर 1 का रिजल्ट 27 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद इसमें सफल हों वाले उम्मीदवारों के लिए टियर 2 एग्जाम का आयोजन 10 और 22 अप्रैल 2026 को करवाया गया था। टियर-2 एग्जाम के बाद 13,395 अभ्यर्थियों को Option cum preference के लिए कंसीडर किया गया था। इसके बाद अब पहले राउंड के आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए कुल 3515 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।

रोल नंबर वाइज ऐसे चेक करें रिजल्ट सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर Result बटन पर क्लिक करें।

अब आपको एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आप मेरिट लिस्ट में रोल नंबर चेक कर सकते हैं। SSC CHSL Result 2026 PDF Link