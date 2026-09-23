SSC CGL Tier-I Admit Card 2026: इसी वीक जारी हो सकता है सीजीएल टीयर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड, एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से हाल ही में सीजीएल टीयर-1 परीक्षा के लिए परीक्षा शहर की सूची जारी की गई थी। टियर-1 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसएससी सीजीएल टीयर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 सितंबर तक जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।