SSC CGL Result 2025: कब जारी होगा सीजीएल टियर 1 रिजल्ट, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस माह में कभी भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 रिजल्ट (SSC CGL Tier 1 Result 2025) जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी।

कब हुई थी परीक्षा एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम का आयोजन 12 से 26 सितंबर 2025 तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब रिजल्ट जारी होने से पहले या नतीजों के साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी।