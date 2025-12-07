SSC CGL Result 2025: कब जारी होगा सीजीएल टियर 1 रिजल्ट, चेक करें लेटेस्ट अपडेट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस माह में कभी भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 रिजल्ट (SSC CGL Tier 1 Result 2025) जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी।
कब हुई थी परीक्षा
एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम का आयोजन 12 से 26 सितंबर 2025 तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब रिजल्ट जारी होने से पहले या नतीजों के साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी।
परिणाम इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक
- स्टेप 1: एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- स्टेप 4: इसके बाद आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।
सफल अभ्यर्थी टियर-2 एग्जाम के लिए होंगे क्वालीफाई
नतीजे जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 6183 पद, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3721 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1423 पद, एससी के लिए 2167 पद और एसटी के लिए 1088 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
