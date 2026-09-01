September 2026 Calendar: सितंबर माह में होने वाले इवेंट्स-कार्यक्रमों, छुट्टियों की डेट वाइज पूरी लिस्ट करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर महीना स्टार्ट हो गया है। इस महीने में कई फेस्टिवल के साथ ही विभिन्न इवेंट्स-कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे में सभी के लिए जानना यह बेहद जरूरी है कि इस महीने में किस दिन कौन सा कार्यक्रम रहेगा या किस डेट में छुट्टी रहेगी। इस महीने से कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए यहां सितंबर महीने का पूरा इवेंट कैलेंडर लेकर आये हैं जिससे आप एक ही जगह पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इस महीने होने वाली छुट्टियां इस महीने में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी सहित 4 रविवार को छुट्टी रहेगी। लिस्ट निम्नलिखित है- 4 सितंबर 2026 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2026 रविवार 13 सितंबर 2026 रविवार 14 सितंबर 2026 हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी (गणेश उत्सव का आरंभ) 20 सितंबर 2026 रविवार 27 सितंबर 2026 रविवार

सितंबर महीने से क्या हो रहे बदलाव केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्यों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं-

विदेश यात्रा के लिए बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की फिजिकल मुहर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मोबाइल ई-बोर्डिंग पास अब मान्य होगा।

नए सिंगल-होल्डर डीमैट और म्यूचुअल ड खातों में नॉमिनी देना या ऑप्ट-आउट वेकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

गोल्ड ईटीएफ की कीमत की सीमा पिछले कारोबारी दिन के आखिरी 30 मिनट की मात्रा के औसत से निकाली जाएगी। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस सितंबर माह के प्रमुख दिन एवं दिवस डेट प्रमुख दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी 15 सितंबर इंजीनियर दिवस 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 25 सितंबर अनंत चतुर्दशी 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस जयंती और जन्मदिवस 5 सितंबर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (जयंती)

26 सितंबर डॉ मनमोहन सिंह (जयंती)

28 सितंबर शहीद भगत सिंह (जयंती)

11 सितंबर मोहन भगवत (जन्मदिन)

17 सितंबर नरेंद्र मोदी (जन्मदिन) गैजेट लॉन्च 3 सितंबर: रेडमी 17 5G

3 सितंबर: पोको X8, पावर 5G

9 सितंबर: एपल 18 कार लॉन्च 4 सितंबर: किया सोरेंटो

5 सितंबर: मारुती बलेनो फेसलिफ्ट

11 सितंबर: बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज एवं आई7 फेसलिफ्ट स्पोर्ट्स इवेंट 4-5 सितंबर: डायमंड लीग फाइनल (एथलेक्टिस)

8 सितंबर: चैम्पियंस लीग स्टार्ट (फुटबॉल)

12 सितंबर: तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल

13 सितंबर: यूएस ओपन फाइनल (टेनिस)

13 सितंबर से: भारत और अफगानिस्तान के बीच T20I सीरीज स्टार्ट

15 सितंबर: चेस ओलम्पियाड

19 सितंबर से: एशियन गेम्स शुरू

25 सितंबर: लेवर कप (टेनिस)

25 सितंबर से: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 ODI और 5 T20I की सीरीज बिजनेस इवेंट्स 3 सितंबर: संजीवनी 2026, नई दिल्ली

7-9 सितंबर: 7-9 सितंबर बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026, बेंगलुरु

8-11 सितंबर: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, मुंबई

12 सितंबर: 5वां भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट, नई दिल्ली इस महीने थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में 4 सितंबर- मिर्जापुर द मूवी

4 सितंबर- जीवन बीमा योजना

11 सितंबर- हैवान

18 सितंबर- दायरा

18 सितंबर- वाइब OTT रिलीज 3 सितंबर: गांधारी

10 सितंबर: चुंबक

11 सितंबर: घमासान

11 सितंबर: अलीबाबा और 40 भूत

12 सितंबर: जंगल टेल्स विथ मोगली यह भी पढ़ें- School Holiday in September 2026: सितंबर माह में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल, डेट वाइज चेक करें छुट्टियों की लिस्ट